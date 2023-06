Dineren op 45 meter boven Zutphen: ‘Wat nou als je je mes laat vallen?’

Van oude, donkere hal tot bruisende plek: Twente heeft nieuwe indu­striële feestloca­tie

Een bruiloft, een congres, kerstborrel of het Amsterdamse bruincafé Tante Leentje. Het kan allemaal op de nieuwe evenementenlocatie van Ik wil Kippenvel in Goor. De oude, stoffige en donkere fabriekshal is omgetoverd tot een plek waar (bijna) alles kan. „Het was een kale hal, maar we konden er doorheen kijken. Nu zijn de mogelijkheden eindeloos.”