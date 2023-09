Dit bedrijf is één van de geheimen van de Achterhoek; onkruidbestrijder van wereldformaat

Met video Op de ‘military van de Achterhoek’ is het zweten geblazen: ‘Dat gaat een paard makkelij­ker af dan de ruiter’

Het moet heerlijk zijn bij hoogzomerse temperaturen: even afkoelen in het water. Toch was niet ieder paard zo gecharmeerd van de waterbak in natuurgebied De Bollert. Daar, tussen Noordijk en Gelselaar, vond afgelopen weekend de Bollert Brons plaats. ‘De military van de Achterhoek’, de 65ste editie alweer.