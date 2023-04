Dit moet je zien: film van grootste stoelendans ter wereld in Eibergen in 1971: ‘We gaan nu rond de kerk dansen!’

met videoEibergen was in 1971 even wereldnieuws. Op wandelpark De Maat werd met meer dan duizend deelnemers de grootste stoelendans ter wereld gehouden. De beelden inspireren: zondag gaat het evenement tijdens de kermis op herhaling. „We gaan dansen rond de Oude Mattheüskerk”