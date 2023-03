Doe als Noah en hou Berkelland schoon; misschien krijg je dan het eerste jeugdlintje

Beperkt aantal Graafschap-supporters naar Dordrecht vanwege verplichte buscombi: ‘Erg jammer’

De Graafschap krijgt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht steun van een beperkt aantal supporters. Ongeveer 120 supporters reizen mee naar het Matchoholic Stadion in Dordrecht, terwijl in het uitvak plaats is voor 400 man publiek.