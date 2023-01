Dure oversteek speciaal voor boeren in Almen geen brug te ver, maar toegangswegen komen er niet

Loes Gersen viert 10-jarig bestaan LG-dance in Borculo: ‘Dansen geeft zoveel energie!’

BORCULO - Haar jongste danstalent is 3 jaar, de oudste liefst 93. LG-Dance van Loes Gersen is in tien jaar uitgegroeid tot een brede dansschool met bijna driehonderd leden. En die mijlpaal werd zaterdag gevierd met een wintervoorstelling in Borculo. „Dansen geeft zoveel energie.”

15 januari