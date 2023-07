Eén op twaalf klassen in Gelderland mogelijk zonder leraar, aantal vacatures naar 794

Wolf duikt op in Achter­hoeks maisdool­hof; samen met… Roodkapje

Bij boerderij De Melktap in Geesteren (Gld) opent woensdag het jaarlijkse maisdoolhof. Dat is iets later dan andere jaren, omdat in verband met natte weersomstandigheden later is ingezaaid. Opnieuw is gekozen voor een actueel thema: de wolf. Die duikt in het maisdoolhof op samen met Roodkapje.