Eigenaar afgebrande Zutphense herberg staakt renovatie: ‘Wil niet worden weggezet als foute ondernemer’

Hammenaar (54) verdacht van wegmaken lichaam Jihad Jafo uit Enschede weer vrij

De 54-jarige man uit Den Ham die deze week opnieuw werd opgepakt in verband met de dood van Jihad Jafo is weer op vrije voeten. Dat besloot de officier van justitie donderdag. De hoofdverdachte in dit onderzoek staat dinsdag voor het eerst voor de rechter.