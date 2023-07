Eigenaar over herbouw afgebrande herberg in Zutphen: ‘Renovatie red ik niet meer alleen’

Hoewel Van Broekhuijsen na een strijd van twee jaar de vergunning binnen had, wilde de pandeigenaar niet direct reageren op dat toch heuglijke nieuws. Nu wil Van Broekhuijsen daar wel iets over zeggen, maar hij houdt een slag om de arm: ,,Ik wil eerst weten van de gemeente wat haar verdere rol kan zijn in de wederopbouw van Het Kanon.’’

De in april 2020 afgebrande herberg staat er nog steeds troosteloos bij. Het ooit zo trotse aanzicht van De Hoven voor verkeer dat vanaf Brummen de wijk in reed, is veranderd in een gestut karkas. Wordt dat karkas weer omgetoverd in een herberg en zo ja, wanneer? Van Broekhuijsen geeft daar nog geen antwoord op. ,,Dat hangt mede af van de gesprekken met de gemeente, die we na zomer hopelijk voortzetten.’’