Eiken in de Achterhoek bomvol met rupsen: ‘Toch hoef je niet te schrikken’

Na overleg met omwonenden: snelheid Westsingel en Goorse­straat omlaag naar 50, Oekraïners blijven maximaal drie jaar

De maximumsnelheid op de Westsingel en Goorsestraat in Haaksbergen gaat omlaag naar 50 in plaats van 70 kilometer per uur. Er komt op die locatie ook een hek tussen de chalets waar Oekraïners worden opgevangen en de vijver. Dat moet de veiligheid van kinderen ten goede komen.