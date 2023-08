Elf overdekte banen en horeca, na de zomer wordt deze padelhal opgebouwd in Zutphen

Zangeres Ilse DeLange: 'Ontzettend jammer dat Tuckervil­le dit jaar voor het laatst is’

Het festival Tuckerville op het Rutbeek in Enschede gooit de handdoek in de ring. De volgende editie van het evenement in september is voor fans het moment om er afscheid van te nemen. De organisatie stelt in een verklaring dat het niet meer uit kan. Ook het festival Après Ski met mie stopt er mee. Per direct.