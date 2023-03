Emotioneel eerbetoon in Warnsveld voor Turkse oud-kickbokser Sal is voltreffer: ‘Precies zoals pa zou hebben gewild’

Sal was ooit - in de jaren negentig - een begenadigde Zutphense kickbokser. Zijn oud-coaches eren hem met een speciale trainingsmiddag. ,,Dit past zó bij Sal.’’

De bijeenkomst is een initiatief van Robert Dijkhof, Wim Scharrenberg en Ali Topaloglu, die Sal in de jaren negentig onder hun hoede hadden. ,,Ik vond het onze plicht om iets te doen ter nagedachtenis aan Sal’’, zegt Dijkhof. ,,Hij was een bijzonder mens en is nog steeds lid van onze kickboksfamilie. Sal zit in ons hoofd en in ons hart.’’