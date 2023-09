Erfgoedprijs voor Midwinterhoorngroep Eibergen: ‘Levend erfgoed spreekt aan’

Hitte in september: School stelt tropenroos­ter in vanwege flink opgelopen tempera­tuur

Het zeldzame warme septemberweer heeft middelbare school Schaersvoorde in Aalten gedwongen het tropenrooster in te zetten. De temperatuur in het gebouw aan de Slingelaan is dusdanig opgelopen dat regulier les geven vrijdagmiddag geen optie meer was.