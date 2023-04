Evan (19) en Bram (19) fietsen in één dag van Geesteren naar Antwerpen voor Heidi, die overleed aan een hersentumor

update Volleybal: Play-offs definitief uit zicht voor Apollo 8, alles komt aan op laatste wedstrijd voor Gemini

Apollo 8 grijpt naast een ticket om de play-offs om de landstitel. De Bornse vrouwen verloren zondag met 3-1 van Sneek. De Friezinnen en koploper Utrecht zijn daardoor niet meer te achterhalen door Apollo. In de lagere competities zijn de vrouwen van Kerkemeijer Gemini nog niet zeker van handhaving in de tweede divisie B, voor de Borculose volleybalsters komt alles aan op de laatste speelronde. Kuipers Flevoll liep averij op in de titelstrijd in de derde divisie A voor vrouwen, terwijl voor de mannen van Root Twente’05 het doek in de derde divisie A viel.