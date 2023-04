Feministe Jolanda Withuis: ‘De dwang om er maar leuk uit te zien is terug en erger dan ooit’

Tourclub Eibergen: ‘Met een groep fietsen is zoveel leuker dan in je eentje’

Fietsen in een peloton is nog niet zo makkelijk, maar gezellig is het wel. En dat wil de Tourclub Eibergen (TCE) graag uitdragen tijdens de fietszondagen die de club vanaf komende zondag houdt. Met z’n allen op de racefiets een mooie route fietsen is zoveel leuker dan in je eentje, meent clubvoorzitter Johan Voortman.