Flinke meevaller voor Zutphense verenigingen en maatschappelijke organisaties, streep door fikse huurverhoging

Bijzondere beelden (in kleur!): zo zag de Paaskermis er 100 jaar geleden uit

Van 8 tot en met 16 april kunnen we weer suikerspinnen eten, rondjes draaien en knuffels (mis)grijpen op de Paaskermis in het Volkspark. Hoe jouw voorouders de kermis vroeger beleefden? Dat zie je in deze video van zo’n honderd jaar geleden. Genieten!