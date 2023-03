Foto’s van Erika raken ook Tweede Kamer: Haagse politici praten met Achterhoekse boerenkids over hun toekomst

met video Podcastma­ker Martin Bosker uit Hengelo onthult campusge­hei­men: ‘Liefde bloeide op in het bushokje’

Het kon er ruig aan toe gaan bij feestjes op de campus. Dan speelde Hengeloër Martin Bosker met zijn bandje in een of andere studentenkeuken terwijl er een bankstel in de fik ging. Nu verzamelt hij opmerkelijke verhalen over het leven in dit park van Universiteit Twente. En hoewel hij er zelf al ruim 30 jaar werkt komt ook Bosker meer te weten, bijvoorbeeld dat in bushokjes de liefde opbloeide toen de meisjes verschenen.