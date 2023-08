Gebroken been en gekneusde heup, man (29) met beslagen ruit ziet voetganger (76) over het hoofd: 'Hij had veel pijn’

Het Oosterkerk­huis in Aalten opent de deuren voor mensen met dementie: ‘Geven bewoners de kans hun leven te leven zoals zij gewend zijn’

Aalten is een fijne woonomgeving voor mensen met dementie rijker. In de voormalige Oosterkerk in Aalten opent vrijdag een kleinschalige woonzorglocatie voor maximaal 22 bewoners met dementie of een andere vorm van geheugenverlies.