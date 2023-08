Geen mens te zien en toch een oranje dixi langs de N18: wat je vanaf de weg niet ziet

Met video De dag nadat Omtzigt eindelijk die ene vraag beantwoord­de: mediacir­cus in Enschede

De telefoon van Pieter Omtzigt ontploft zondagavond iets voor tienen. Via een exclusief interview in De Twentsche Courant Tubantia wordt bekend dat hij met een eigen partij mee gaat doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En dan is er echt geen weg meer terug. Het circus rond Omtzigt barst los.