Geen vergoeding voor fysio voor fibromyalgie-patiënten, ondanks al het werk van Natalie (28) uit Neede: ‘Dit is zó zwak!’

Pech voor fibromyalgie-patiënten: er komt voor hen geen vergoeding voor fysiotherapie in het basispakket. Dat oordeelt Zorginstituut Nederland (ZIN). De Needse Natalie Penterman-Kramer is woedend en bedroefd tegelijk. Zij probeerde via een burgerinitiatief juist meer erkenning en aandacht te krijgen. „Fibromyalgie blijft gewoon genegeerd.”