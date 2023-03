Gemeente Bronckhorst verlengt samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur en draagt 35.000 euro bij

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten of aan cultuur willen doen ook mee kunnen doen als hun ouders te weinig geld hebben. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele aanbieder en vergoeden eventueel benodigde materialen en/of kleding.

Om dat mogelijk te maken, draagt de gemeente Bronckhorst jaarlijks 35.000 euro bij. Voor sport is de richtlijn 260 euro per jaar per kind, voor cultuur is dit 460 euro. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar met ouders die weinig geld hebben, kunnen voor de bijdragen in aanmerking komen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben rond het sociaal minimum.