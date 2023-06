Gemeente Zutphen tegen Den Haag: ‘Miljoenenboete moet van tafel anders praten we niet meer met jullie’

MET VIDEO Achterhoek­se politie vraagt met ‘vi­ral-vi­deo’ aandacht voor drugsdum­pin­gen: MAND!

Met een luchtig ingestoken video wil de Achterhoekse politie mensen alert maken op drugsdumpingen in het buitengebied. ,,We kunnen wel ellenlange, serieuze video’s maken, maar we merken dat we daar vaak weinig respons op krijgen”, zegt politiechef Tom Hakvoort van het team Achterhoek-Oost.