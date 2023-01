Gewonde bij ongeval in Zelhem: bedrijfsbus komt in botsing met auto

Prijswin­nen­de fotograaf Vincent Jannink (52): ‘Fotografe­ren, dat is kijken. En dát is mijn vak!’

ENSCHEDE/NIJVERDAL - Fotograaf Vincent Jannink won dinsdag de ANP Nieuwsfoto van het jaar 2022. „Ik had nooit gedacht dat ik in Nederland dit soort beelden zou fotograferen”, zegt de Nijverdaller over de winnende foto.

11 januari