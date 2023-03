Goed nieuws: Berkellandse sportclubs, musea, muziekverenigingen en zwembaden krijgen ozb terug over 2022 en 2023

De een werd een ster, de ander kwam in een rolstoel: Het wonderlij­ke levensver­haal van twee Noren bij FC Twente

Twee Noorse jongens schreven in 1976 een sollicitatiebrief aan FC Twente. De één - Hallvar Thoresen - werd een vedette. De ander - Reidar Sundby - kreeg heimwee, overleefde een tumor, maar raakte na een ongeluk voor het leven verlamd. Zaterdag waren de twee jeugdvrienden te gast in De Grolsch Veste. Binnenkort is hun wonderlijke verhaal te zien in een documentaire.