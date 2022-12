Groen licht voor groot zonnepark bij Noordijk na blunder van advocaat

Volgens de Raad van State heeft de advocaat van de tegenstanders van het zonnepark niet alles aangeleverd wat nodig is om de zaak te behandelen. Dat breekt de tegenstanders nu op . De hoogste bestuursrechter wijst erop dat hun advocaat op de valreep een beroepsschrift tegen het zonnepark instuurde, dat hij eerder aan de rechtbank in Arnhem had gestuurd.

Uitgeprocedeerd

Met deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter is de bouw- en omgevingsvergunning onherroepelijk en kan de schop de grond in. Zonneparkontwikkelaar Kronos maakte eerder tijdens de rechtszaak in Den Haag al duidelijk te staan te trappelen. Het bedrijf wil een zonnepark aanleggen van 17 hectare, ongeveer 35 voetbalvelden, bij Noordijk.

Kronos heeft het niet makkelijk in Neede. In 2019 stapten vier veehouders in het gebied wel met succes naar de Raad van State. Zij eisten toen dat de gemeente Berkelland een landschapsplan voor het zonnepark in de buurtschap Hoonte in de vergunning opneemt. Zonder dat plan in de vergunning zouden de bewoners nooit de gemeente of Kronos aan kunnen spreken als ze de plannen tussentijds wijzigen. Dat is gebeurd en afgelopen zomer is het werk begonnen.