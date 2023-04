Grondwaterpeil in Berkelland moet omhoog, maar dat is lastig voor boeren: ‘We moeten moeilijke keuzes maken’

Einde ‘Lourdes aan de IJssel’ in zicht: Dora Vis­ser-fan hoopt op wonder van boven

‘Lourdes aan de IJssel’ is Olburgen weleens genoemd. Vanwege het graf van Dora Visser, die in haar leven wonderen zou hebben verricht. Maar wat blijft er van haar verering over nu de Willibrorduskerk in het dorpje sluit?