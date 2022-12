Haperende overwegen zitten treinverkeer tussen Zwolle en Arnhem dwars

Wie stoot Queen van de troon? De Top 2000-escaperoom in Enschede is nu al een hit: ‘Niemand haalt hier de eerste plaats’

ENSCHEDE - Iedereen houdt van de Top 2000. Dus moest de Top 2000 Escape Experience er een keer komen. En deze pop-upescaperoom in het oude ziekenhuis aan het Ariënsplein in Enschede is nu al een hit. Over een escaperoom waaruit niemand kan ontsnappen.

18 december