Het is eindelijk gestopt met regenen in Berkelland

‘Man van het ziedende schot’ Jacco Roerdink zwaait af bij FC Eibergen: ‘Toe aan wat meer vrije vrije tijd’

Hij is al veertien seizoenen lang een constante factor in het eerste van FC Eibergen. Bij tegenstanders van de vierdeklasser berucht om zijn ‘ziedende schot’: vrije trappen in de buurt van het doel van de tegenstander zijn steevast zijn ding. Na 335 wedstrijden stopt Jacco Roerdink. „Ik ben toe aan wat meer vrije tijd. Vrije vrije tijd.”