Het raadsel van de verdwenen doden in het grensgebied: ‘Het was een bloedbad’

Iedere keer, als Hermann Hintemann weer eens over het voormalige slagveld loopt, vraagt hij het zich af. „Waar zijn ze gebleven, al die doden? Het waren er duizenden. De slag was een bloedbad, een ‘Metzgerei’ zoals we hier zeggen. Een paar slachtoffers zijn teruggevonden, de rest is verdwenen. Liggen ze in een massagraf dat we nog niet kennen of zijn ze weggewerkt in de vele kalkholtes die er hier in de directe omgeving waren?”