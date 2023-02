Hier kun je je snoeihout kwijt en later van vuur en feest genieten: Paasvuur Dijkhoek komt er weer aan

Als het op het paasvuur aankomt, is buurtschap de Dijkhoek dé uitgaanslocatie voor Borculo. Maar eerst: Breng je snoeihout zodat de paasvuurbouwers er weer een mooie stapel van kunnen maken.

In de buurt van een natuurgebied, maar toch mag het. In Dijkhoek zaten ze vorige maand even flink in de zenuwen. Ze dreigden honderden euro's kwijt te raken aan een stikstofberekening. „Maar gelukkig hoeven wij toch niet. De gemeente Berkelland meldt ons dat evenementen die vóór 2004 al bestonden een vrijstelling hiervoor hebben”, aldus een opgeluchte Wim Nieuwenhuis, voorzitter van de Stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek, in januari.

Andere traditie

De bijzondere vrijstelling geldt in de gemeente Berkelland. Het paasvuur in Dijkhoek bij Borculo bestaat al heel wat langer dan 2004. „Wij bestaan al 77 jaar. En die traditie wordt in Berkelland gelukkig echt gekoesterd.”

Dus kan ook de volgende traditie worden voortgezet: het inzamelen van hout voor een mooie stapel. Zaterdag kon er voor het eerst hout worden gebracht naar het terrein achter zaal Kerkemeijer. En woensdagavond kan dat weer. Maar wel uitsluitend snoeihout en dennen zonder wortels.

En nog een traditie

Als het paasvuur zondagavond 9 april om 19.30 uur is ontstoken, is het vanaf 21 uur tijd voor nóg een traditie: feest. In de grote zaal van Kerkemeijer speelt Lead, in de après-ski bar DJ Christo en in de feesttent buiten DJ Doubble B. Deze avond begint ouderwets vroeg (om 21 uur) maar gaat wel tot de late uurtjes door.

Een dag eerder is het ook al feest. Dan vindt Hoonderock plaats met optredens van Playin L-street, Strahljäger, en Sammy and the Samsoknights Kofferband.

Elke zaterdag tussen 10 en 16 uur en op de woensdagavond tussen 19 en 21 kan hout worden aangeleverd op het terrein achter zaal Kerkemeijer. Uitsluitend snoeihout en dennen zonder wortels worden geaccepteerd.