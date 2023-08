Hulpdiensten speuren naar drenkeling bij Berkelstuw bij Geesteren (Gld)

Azc Winters­wijk krijgt 64 statushou­ders als nieuwe bewoners: ‘Zonder dat dit drukt op de woning­markt’

Er komen 64 statushouders te wonen in twee leegstaande huizenblokken op het azc in Winterswijk. De eerste van deze vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland komen naar verwachting maandag 14 augustus naar Winterswijk. Daarna stromen er elke week weer een paar in, tot het maximumaantal van 64 is bereikt.