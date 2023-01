Hummelo loopt uit voor laatste eer aan Henk Greven

Met Video Bewoners unieke waterstof­hui­zen in Lochem zitten er warmpjes bij: ‘Het project loopt wel uit de hand’

De waterstofhuizen van Lochem staan volop in de spotlights. En dat is niet gek. Het is volgens de initiatiefnemers een ware wereldprimeur. Sinds kort worden 11 woningen in een villawijk volledig verwarmd door waterstof. De twaalfde volgt. Tot nu toe gaat dat bijna zonder problemen.

11:25