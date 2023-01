Inwoners Ruurlo willen ‘eigen’ kerk overkopen: ‘Doodzonde dat ze allemaal verkocht worden’

Harmonie Diepenheim trakteert 100-jarige Mientje op muzikale ode

DIEPENHEIM - Het harmonieorkest is in de verte al te horen. Binnen bij zalencentrum Beltman is het feestje van de jarige Mientje Dekker aan de gang. De inwoonster van Diepenheim is zaterdag 100 jaar geworden en dat vraagt om een serenade.

6:00