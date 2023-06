Jongeren in Zutphen leren zichzelf én elkaar kennen door muzikaal project: ‘Je denkt out of the box’

Eibergse brandweer met tankwagen in actie bij boerderij­brand in buurtschap Crosewick bij Rekken

Het is zó droog dat bluswater schaars is. Bij een boerderijbrand in de Vredense buurtschap Crosewick net over de grens achter Rekken was dinsdagmorgen een cruciale rol weggelegd voor de tankauto van de brandweer Eibergen.