Kanoën op de Berkel, feest in Gelselaar en Paul Bosvelt in Geesteren: dit is er dit weekend te doen in Berkelland

Een kanorally van Duitsland naar Zutphen over de Berkel, zomerfeest in Gelselaar, Paul Bosvelt in Geesteren, Dirk Scheele in het openluchttheater in Eibergen en een restantenmarkt in Borculo. Dit is er dit weekend te doen in Berkelland.