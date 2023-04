Kermis te duur? Kinderen Eibergse minima kunnen dankzij gratis munten toch genieten van attracties!

Meer dan duizend bezoekers openhui­zendag in Twente: ‘Hoezo instorten­de woning­markt?’

Meer dan duizend belangstellenden meldden zich zaterdag bij de 160 te bezoeken huizen op de NVM Open Huizen Dag in Twente. Dat zijn er een stuk meer dan bij de laatste openhuizendagen. Een instortende woningmarkt? Niet in Twente. „Het is hier nog best stabiel.”