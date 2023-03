Kleuters in Borculo maken klauterend en buitelend kennis met allerlei sporten

Op de kop af 168 kleuters rennen deze woensdag in het rond in sporthal ’t Timpke in Borculo. Op initiatief van de Sport Fedeatie Berkelland (SFB) konden zij kennismaken met allerlei verschillende sporten.

Enthousiast stuiteren ze over de tumblingbaan om even later capriolen uit te halen op het springkussen. Klimmen, voetballen, een ballon hooghouden, testen of je evenwicht goed is of vissen vangen, de kinderen uit groep 1 en 2 van de Borculose basisscholen vinden het allemaal prachtig. Natuurlijk zijn er ook mensen van de Sportfederatie bij, maar de begeleiding van de kleuters wordt mede uitgevoerd door leerlingen van het Zone College en een aantal zevende groepers.

Diezelfde opzet zal zich op 17, 29 en 31 maart herhalen in respectievelijk ’t Spilbroek in Neede, de Pickerhal in Eibergen en ’t Rikkenhage in Ruurlo. In totaal doen er 670 kinderen van 20 van de 22 basisscholen in Berkelland mee aan deze kleutersportdagen. In Eibergen is de belangstelling zo groot, dat er niet één maar twee tijdsblokken zijn ingepland voor de 29e maart.

Kiezen

Een mooi resultaat, vinden ze bij de Sport Federatie. Quenda Kuitert: „Het is vernieuwend, omdat er meestal alleen maar sportdagen zijn voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Kleuters kunnen op deze manier alvast allerlei sporten leren kennen, in plaats van alleen zwemmen. Want dat is vaak het enige waar ze op die leeftijd mee bezig zijn. Door ze nu al meerdere sporten aan te bieden, wordt het kiezen na de zwemlessen makkelijker.”

Supermarkt

Van een wedstrijdelement is op deze dagen geen sprake. „Het is vooral een sportief feest, om plezier in bewegen te krijgen”, aldus Kuitert. Onder begeleiding van de oudere leerlingen gaan de kleuters langs de diverse onderdelen. In alle vier de Berkellandse kernen zijn hier steeds scholieren van een middelbare en een basisschool actief als begeleiders. Ook plaatselijke supermarkten dragen hun steentje bij, door het fruit te sponsoren dat in de pauze aan de kinderen wordt uitgedeeld.

Komende zaterdag houdt de SFB een sportieve en gratis kennismakingsdag voor oudere kinderen en volwassenen in Eibergen. Georganiseerd in samenwerking met de vier basisscholen, kinderopvang Oqido en Beweeg Wijs zijn er veel verschillende activiteiten op de schoolpleinen van Op d’n Esch en het Sterrenpalet. Meedoen mag, hoeft niet, aanmoedigen of alleen kijken kan ook. van 10.00 tot 13.00 uur.