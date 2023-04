Koen Hermans zondag als koploper naar ONK zijspan in Halle

Op de solex door Duitsland, met de caravan naar Portugal: aan stilzitten doen Jaap en Willemien niet

Huppelend gingen Jaap Kluitenberg (83) en Willemien Wassink (82) samen op 26 april 1963 het Winterswijkse stadhuis binnen. Een foto is het bewijs. Als gehuwd paar kwamen ze weer naar buiten. „Wat waren we jong. En naïef”, stellen ze precies zestig jaar later vast vanuit hun woning in Haaksbergen.