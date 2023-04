Koningsdag Warnsveld op losse schroeven: ‘We hebben geen mensen meer, de penningmeester is bijna 80’

Waterpolo: Rianne Guichelaar krijgt perfect afscheid, mannen OZ&PC grijpen naast hoofdprijs

De titelstrijd in de tweede divisie bij de vrouwen was een ware thriller. Vier ploegen eindigden binnen een punt van elkaar, maar de hoofdprijs ging uiteindelijk naar EZC, dat directe concurrent Polar Bears 3 versloeg. Het was de laatste wedstrijd van olympisch kampioen Rianne Guichelaar in de hoofdmacht van de Enschede ploeg. In de tweede divisie bij de mannen had OZ&PC nog een minieme kans op de titel, maar de Oldenzaalse ploeg was afhankelijk van concurrent AquaNovio’94. Bij ploegen wonnen, waardoor het kampioenschap naar Nijmegen ging.