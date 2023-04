Kunst4Daagse viert lustrumeditie met mini-kunstwerkjes voor goed doel

met video Na verwoesten­de brand en anderhalf jaar onderzoek rijdt waterstof­bus dan eindelijk: ‘Het was domme pech’

De waterstofbus van Arriva rijdt nu dan echt in de Achterhoek. Anderhalf jaar geleden ging de eerste waterstofbus van de streekvervoerder in Doetinchem in vlammen op. Uitgebreid onderzoek heeft de conclusie opgeleverd dat het veilig is om er passagiers mee te vervoeren.