Leerlingen van basisscholen in Zutphen kunnen weer meedoen aan schoolvoetbaltoernooi

Longa’30 2 verlaat bekertoer­nooi op eervolle wijze

Het tweede elftal van het Lichtenvoordse Longa'30 2 is zondagmiddag op eervolle wijze gesneuveld in het bekertoernooi. In de vierde ronde was eersteklasser Voorwaarts Twello te sterk voor de ploeg van trainer Ferhat Ozerdogan.