Lochemse Monique geeft straks brokjes en borstels aan arme dierenbezitters: ‘Recht uit mijn hart’

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans na verlies: ‘Geen smet, maar wel teleurstel­lend’

ALAJUELA - FC Twente-trainer Ron Jans had zich het slotakkoord van het trainingskamp in Costa Rica anders voorgesteld. „Dit was een slechte afsluiting. Je wilt eindigen met een goede wedstrijd en dit was zeker geen goede wedstrijd”, zei hij na de 3-2 nederlaag tegen Alajuelense.

