Luister | Vrouw (19) komt om bij ongeluk in Apeldoorn • Deel dossier van vermiste Eefke vernietigd of kwijt

10.000 inwoners erbij, alsof het niks is

Het tegenbod heeft best lang op zich laten wachten. Het ligt er nu, al valt het op zich een beetje tegen. Enschede zou willen groeien naar 170.000 inwoners. Ga nou voor 180.000, dan staat de grootste stad van Twente net boven Nijmegen in de top 10. Meer ambitie mag je wel hebben als stad, ook al lukt het even niet met De Kop: kop d’r veur!

21 december