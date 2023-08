Massaontslag KME Zutphen dreigt, SP komt in actie: ‘Niet kapot laten maken door Italiaanse eigenaar’

Berkelland ziet af van verbod op piemelknuf­fels: ‘Vrije keuze, geen strengere regels’

De kermis in Borculo is van start gegaan mét de in opspraak geraakte ‘piemelknuffels’ als prijsjes in onder meer grijparmenkramen. B en W van Berkelland besloten woensdag de ‘erotische cadeaus voor kinderen’ niet te verbieden. De Berkellandse BBB-raadsleden Bouke Winters en William Geerdink hadden daar om gevraagd. Kermisexploitant Dani Vale is opgelucht. „De mensen vinden dit gewoon leuk.”