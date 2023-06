Meer dan 700 inschrijvingen voor 38 nieuwe huurhuizen Zelhem: ‘Hadden wij ook niet verwacht’

Sloop landbouw­sluis Laag-Kep­pel begonnen: voor de één een zegen, voor de ander een vloek

De tijdelijke landbouwsluis in de N814 in Laag-Keppel is gesloopt. Het obstakel sloot de Dorpsstraat drie maanden af voor doorgaand verkeer. Voor de één een zegen, voor de ander een vloek.