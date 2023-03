Met yoga en acteurs op zoek naar balans: ‘Ik praat grensoverschrijdend gedrag niet goed, maar we kampen tegelijk met aanraakarmoede’

Peterman ‘onthutst’ over afpakken dealer­schap Toyota; ruzie met importeur over ‘Hengelo’

Importeur Louwman & Parqui heeft niets onoorbaars gedaan door de aftersales voor Hengelo voor Toyota onder te brengen bij autobedrijf Wilmink. Dat is de uitspraak van de rechtbank in een kort geding dat was aangespannen door Autogroep Peterman, die haar dealerschap voor Toyota kwijtraakt.