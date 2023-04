‘Midlentegala’-onthaal per Bofkontenbus voor bouwers Achterhoekse midwinterhoorns

Geen grote groepen dak- en thuislozen uit Den Haag in Oost Gelre

In tegenstelling tot Aalten is er in Oost Gelre geen sprake van een grote instroom van dak- en thuislozen uit Den Haag. Dat heeft wethouder Bart Porskamp dinsdagavond laten weten tijdens de raadsvergadering in Groenlo. Eerder werd bekend dat de gemeente Den Haag haar dak- en thuislozen actief helpt bij het vinden van een woning buiten de gemeente.