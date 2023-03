Na grote gasexplosie is hier in Zutphen alleen nog een kaal terrein over, hoe nu verder?

Met video 'Een huis, een baan, een prijs als ‘Arnhemse Held’: wat moet ik ermee? Ik moest en zou mijn moeder weer zien’

Zeven jaar is Anwar Manlasadoon in Nederland. Zeven jaar zonder zijn familie in Aleppo, in Syrië. Het gemis werd begin dit jaar zo groot dat hij al zijn spaargeld opnam en twee tickets boekte naar Erbil, Irak. Daar zag hij zijn moeder weer, om haar over een paar dagen weer los te moeten laten.