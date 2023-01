Nel vindt mannen niet nutteloos (dus ze eet ze op)

Inhaalope­ra­tie na grote brand Almelo geslaagd: alle kranten zijn eind van de zaterdag­och­tend alsnog bezorgd

De bezorging van dagblad De Twentsche Courant Tubantia in Almelo en omstreken was zaterdag voor een deel van de oplage vertraagd. Oorzaak: de verwoestende brand, vrijdagavond, waarbij een bedrijfsverzamelgebouw in Almelo afbrandde. Eind van de zaterdagochtend waren alle kranten alsnog bezorgd.

