Noorderlicht vanavond bewonderen? Op deze plekken in de regio heb je de grootste kans

Wie vanavond of wellicht de dagen erna het Noorderlicht in Oost-Nederland wil zien, kan het best naar de Veluwe gaan of de Sallandse Heuvelrug. ,,In de polder is vaak nog teveel licht van boerderijen, daardoor zie je het niet goed”, zegt de Zutphense fotograaf Jeroen Jazet, die het Noorderlicht vaak vastlegde.