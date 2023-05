Onbegrepen Needse klokkenluider die rijexamens verpestte beweegt rechter tot uitstel

ACHTERGROND De mythes en feiten rond windmolens in Twente: een update

De spanning loopt op. De meeste gemeenten steken voor het eerst écht energie in plannen voor windmolens. De inzet van tegenstanders in hun strijd tégen de turbines, vertoont - niet geheel toevallig - eveneens een stijgende lijn. Zo ook het aantal controversiële of apert onjuiste beweringen over windmolens. Wat is waar?